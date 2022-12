Strumento fondamentale per la valutazione del rischio di estinzione delle specie di vertebrati terrestri e di un gruppo di vertebrati marini. In Italia sono 40 le specie in pericolo critico, 65 quelle a rischio.

L'Italia mostra un notevole livello di biodiversità soprattutto in termini di ricchezza di specie. Gli ambienti italiani ospitano una fauna molto diversificata tra le più ricche dei paesi europei. Complessivamente circa il 10% della fauna italiana è endemica, vale a dire presente esclusivamente nel nostro paese. La ricca diversità di specie animali e vegetali presente in Italia è soggetta a minacce concrete dovute all'attività umana.

La Lista Rossa dei vertebrati italiani rappresenta i risultati del lavoro di aggiornamento della valutazione della Lista Rossa IUCN realizzata nel 2013; la metodologia IUCN impone infatti l'aggiornamento entro i dieci anni successivi alla prima stesura. Nel corso della valutazione condotta nel 2013 furono considerate presenti 672 specie di vertebrati terrestri o d'acqua dolce, nella valutazione di aggiornamento il numero è leggermente aumentato fino a 700.

La valutazione del rischio di estinzione è basata sulle Categorie e Criteri della Red List IUCN e sulle Linee Guida per l'Applicazione delle Categorie e Criteri IUCN a Livello Regionale. (fig-1)

Legenda: RE, Regionally Extinc, Estinto nella regione. CR, Critically Endangered, Pericolo critico. EN, Endangered, In Pericolo. VU, Vulnerable, Vulnerabile. NT, Near Threatened, Quasi Minacciata. LC, Least Concern, Poca Preoccupazione. DD, Data deficient, Carenza di Dati. NE, non valutate; NA, non applicabili (specie aliene, introdotte, etc).

Le specie vertebrate in pericolo critico (CR) sono in totale 40. Di queste quelle che si sono aggravate rispetto alla valutazione del 2013 sono: la Savetta, il Carpione del Garda, il Temolo adriatico, il Geotritone del sarrabus, il Mignattino comune, l'Orecchione sardo.

Entrano nella valutazione di "pericolo critico" (prima assenti per carenza di dati o non valutati): lo Squalo volpe, la Trota mediterranea, il Falco pescatore, il Voltolino, lo Schiribilla.

Le specie classificate "in pericolo" (EN) sono 65.

Le tabelle complete delle specie per categoria di rischio sono nell'Appendice 1 della Lista Rossa

Gli obiettivi della Lista Rossa sono cinque: 1 - Creazione di una rete di esperti per la valutazione del rischio di estinzione delle specie di vertebrati in Italia; 2 - valutazione del rischio di estinzione per tutte le specie di vertebrati terrestri e un gruppo di vertebrati marini; 3 - Identificazione delle principali minacce antropogeniche ai vertebrati valutati e delle azioni di conservazione necessarie per contrastarle; 4 - Identificazione delle specie e degli ambienti a maggior rischio in Italia; 5 - Creazione e mantenimento di una base di riferimento utile a valutare la tendenza dello stato di conservazione della biodiversità in Italia, garantendo la possibilità l'andamento, nel tempo, del rischio di estinzione delle specie confrontando le valutazioni precedenti. (fig-2)

L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN, International Union for Conservation of Nature), fondata oltre 60 anni fa, ha la missione di "influenzare, incoraggiare e assistere le società in tutto il mondo a conservare l'integrità e diversità della natura e di assicurare che ogni utilizzo delle risorse naturali sia equo e ecologicamente sostenibile". Il mantenimento e l'aggiornamento periodico della IUCN Red List of Threatened Species o Lista Rossa IUCN delle Specie Minacciate è l'attività più influente condotta dalla Species Survival Commission della IUCN. Attiva da 50 anni, la Lista Rossa IUCN è il più completo inventario del rischio di estinzione delle specie a livello globale.

La Lista Rossa è disponibile nella apposita sezione del sito