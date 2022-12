"Mettiamo radici per il futuro" (3°anno)

È ripresa il la distribuzione delle piante del progetto "Mettiamo radici per il futuro" per fare dell'Emilia-Romagna il "corridoio verde" d'Italia con la piantumazione entro il 2024 di 4 milioni e mezzo di alberi in più, uno per ogni residente.

Molto ampio è il ventaglio di alberi tra cui è possibile scegliere: per la maggior parte si tratta di specie autoctone, cioè adatte alle caratteristiche ecologiche del sito dove saranno piantumate (pianura, collina o montagna), ma non mancano esemplari ed arbusti alloctoni, cioè originari di altri ambienti.

Il ritiro può essere effettuato direttamente presso una delle aziende vivaistiche accreditate, 22 in tutta la regione.

Il ritiro delle piante è partito il 1 ottobre e terminerà il 15 aprile, ma consigliamo per motivi agronomici e anche di reperibilità delle specie di effettuare il ritiro l'impianto entro la fine di dicembre o nei mesi invernali fuori dai periodi di gelo.

· Quali specie si possono mettere a dimora?

Sono disponibili online l'elenco delle specie, suddivise tra alberi e arbusti e per area geografica in cui possono essere messe a dimora e un documento composto da 51 schede, una per ogni tipologia di albero, con foto, principali caratteristiche ed esigenze ambientali.

· Quante piante si possono mettere a dimora?

Se le finalità dell'intervento sono in linea con gli obiettivi di questa iniziativa, non c'è un limite massimo al numero di piantine che possono essere richieste. Ci sono però 2 casi di cui tenere conto:

- se il numero è inferiore a 100 il vivaista registrerà i dati del beneficiario e il luogo dove verranno messi a dimora alberi e/o arbusti;

- se il numero di piante richieste è superiore a 100 il vivaista registrerà anche i dati catastali delle particelle nella quali verrà realizzata la piantagione.

· Dove e a che scopo impiegare le piantine?

Le piantine devono essere messe a dimora all'interno del territorio della regione Emilia-Romagna, in aree di proprietà, di cui si ha possesso o disponibilità. Devono inoltre essere rispettate le distanze da confini e infrastrutture previste dal Codice civile, dal codice della strada, dai regolamenti comunali e dalla rimanente normativa vigente

· Le piantine dovranno essere impiegate per:

- attività di imboschimento;

- ripristino di ambienti naturali (es. per formare boschetti, macchie, siepi spontanee);

- diffusione del verde (per es. parchi e giardini, pubblici o privati, sia urbani che extraurbani);

- attività didattiche e divulgative del verde (per es. Festa degli alberi).

· Come curare le piantine?

Disponibili online anche le "Linee guida per iniziare con il piede giusto", un documento divulgativo che contiene approfondimenti su questo progetto, ma soprattutto sui benefici degli alberi, su come progettare la presenza di nuovi esemplari e sui principi generali da seguire per la piantagione e la cura delle piantine.

Tutto sul progetto con l'elenco dei 22 vivai convenzionati con la Regione Emilia-Romagna https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/radiciperilfuturoer/progetto/quattro-milioni-e-mezzo-di-alberi-in-piu

Il video ufficiale dell'iniziativa https://www.youtube.com/watch?v=_WFmRLFiyo0&t=2s