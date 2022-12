Il 10 Dicembre non è una data scelta a caso per parlare di diritti degli animali. In questo giorno nel 1948, l'Assemblea delle Nazioni Unite redasse la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Furono sanciti il rispetto e la dignità per ogni essere umano, basi fondamentali per la libertà, la giustizia e la pace nel mondo.

La Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali fu depositata all'Unesco il 17 Ottobre del 1978. Non ha valore giuridico ma fornisce linee guida etiche e morali per quanto riguarda il comportamento dell'uomo nei confronti degli animali. Questo documento si compone di 10 articoli che si sviluppano attorno al diritto all'esistenza, al rispetto senza sfruttamento e maltrattamenti, e parlano anche di abbandono e soppressione. Si concentra sull'importanza dell'educazione e della diffusione di questi insegnamento fra tutti i cittadini anche da parte delle istituzioni pubbliche, evidenziando la correlazione fra la giornata dei diritti dell'uomo e quella dei diritti animali.

Una ricorrenza istituita per estendere diritti inalienabili come libertà, giustizia e rispetto a tutte le creature che popolano il pianeta, non solo alla specie umana.

Ogni anno si organizzano manifestazioni contro lo sfruttamento degli animali, si presentano petizioni e si propongono leggi a garanzia della loro incolumità.