La Giornata Internazionale della Montagna è stata designata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2003. La sua rilevanza deriva da alcuni aspetti fondamentali, ma spesso sottovalutati da noi Italiani: le montagne forniscono acqua dolce, energia e cibo, risorse che saranno sempre più scarse nei prossimi decenni.

Coprendo circa il 27% della superficie terrestre, le montagne svolgono un ruolo fondamentale per puntare ad una crescita economica sostenibile. Le montagne non solo forniscono sostentamento e benessere a 1,1 miliardi di persone che vivono in luoghi montuosi, ma indirettamente beneficiano miliardi di altre persone che vivono a valle.

Le popolazioni di montagna possiedono grandi conoscenze, tradizioni e pratiche culturali uniche e preziose, le quali possono contribuire ad efficaci strategie di gestione del territorio.

La domanda mondiale per alimenti e prodotti di qualità prodotti nelle aree montane è in aumento, basti pensare al caffè, miele, erbe e spezie, ma anche puro artigianato, cosmetici e medicine. Le montagne contribuiscono alla sicurezza alimentare e nutrizionale fornendo terra per colture, pascolo per bestiame, corsi d'acqua per la pesca e prodotti forestali non legnosi come bacche, funghi e miele.

L'acqua proveniente dalle montagne è fondamentale per raggiungere la sicurezza alimentare globale, poiché viene utilizzata dagli agricoltori per irrigare ciò di cui ci nutriamo.

Le montagne svolgono un ruolo chiave anche quando si parla di energie rinnovabili: l'energia idroelettrica, l'energia solare, l'energia eolica ed il biogas.