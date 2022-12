LIFE18/NAT/IT/000972 WOLFALPS EU

Vi invitiamo a prendere visione di un'interessante iniziativa formativa organizzata da Regione Lombardia in collaborazione con l'Università degli Studi di Pavia (Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente), nell'ambito del Progetto Europeo LIFE18/NAT/IT/000972 WOLFALPS EU.

Si tratta di una Winter School in presenza riconosciuta dal MIUR, con attività teoriche e pratiche, rivolta principalmente a insegnanti ed educatori ambientali interessati ad approfondire l'argomento lupo come elemento educativo e svilupparlo in ambito multidisciplinare creando percorsi didattico-educativi integrati al territorio.

È stata infatti organizzata una Winter School per ognuna delle Aree Protette che collaborano al progetto:

Parco Nazionale dello Stelvio (28-29 Gennaio)

Parco Regionale delle Orobie Bergamasche (11-12 Febbraio)

Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi (18-19 Febbraio)

Parco Regionale dell'Adamello (25-26 Marzo)

In ciascuna Winter School saranno trattati i medesimi argomenti, tuttavia ciascun Parco ha declinato il corso sulla base delle specificità del proprio territorio.

Ogni interessato potrà scegliere in fase di iscrizione a quale Winter School partecipare.

La Winter School è strutturata in due giornate (Sabato e Domenica), per una durata complessiva di 16 ore di formazione equamente suddivise nei due giorni.

Per maggiori informazioni scrivere a: elisa.torretta01@universitadipavia.it

Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile al seguente link

I docenti di ruolo, inoltre, dovranno necessariamente iscriversi al corso attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. per ottenere l'attestato di riconoscimento del corso da parte del MIUR (codice identificativo del corso: 78635).