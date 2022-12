15-16 dicembre - Gemmano (RN)

Il 15 e 16 dicembre, presso le Grotte di Onferno nell'omonima Riserva naturale si terrà l'Assemblea Nazionale delle Grotte Turistiche Italiane.

L'Associazione Grotte Turistiche Italiane (AGTI), nacque nel 1994 dall'esigenza degli operatori del settore di favorire lo scambio di esperienze gestionali, tecniche e professionali. Entrano a far parte dell'Associazione solo le Grotte Turistiche con elevati standard qualitativi tra i quali la perfetta agibilità dei sentieri, condizioni di sicurezza e le dovute precauzioni per la conservazione dell'ambiente. Fanno parte dell'AGTI tutte le grotte più famose d'Italia.

Programma giovedì 15 dicembre

16:30 Visita alle Grotte del Re Tiberio e al Museo sul Carsismo e la Speleologia del Parco della Vena del Gesso Romagnola, loc. Borgo Rivola - Riolo Terme RA

18:30 Trasferimento in loc. Castello di Onferno, Gemmano RN

20:30 Cena a carico dei partecipanti

Programma venerdì 16 dicembre

09:30 Assemblea ordinaria AGTI c/o Museo Multimediale del Centro Visite Grotte di Onferno, Via Provinciale Onferno, 50 - Gemmano RN

12:30 Pranzo offerto dall'Associazione La Nottola 14:30 Ripresa dei lavori assembleari

18:00 Visita alle Grotte di Onferno e al Museo Naturalistico 20:30 Cena a carico dei partecipanti

COME ARRIVARE

IN AUTO:

• Grotta del Re Tiberio (giovedì): Via Firenze, 171 - loc Borgo Rivola, Riolo Terme RA Maps: https://goo.gl/maps/2GsHVquzxdBF5Fk46 / "Grotta del Re Tiberio" su Maps o Waze.

Autostrada uscita IMOLA o FAENZA. Seguire in direzione Riolo Terme, poi Casola Valsenio. Appena passata la località Borgo Rivola (evidente la "Curva Capirossi") sulla sinistra si vede la Casa Cantoniera ristrutturata e ora Museo del Carsismo e la Speleologia. Poco più avanti, sulla sinistra il bivio per la Grotta.



• Grotte di Onferno (venerdì): Via Provinciale Onferno, 50 – loc. Castello di Onferno, Gemmano RN Maps: https://g.page/Grotte-Onferno / "Grotte di Onferno" su Maps o Waze.

Autostrada uscita CATTOLICA. Seguire in direzione Morciano. Da Morciano si prosegue fiancheggiando il corso del Conca su stradoni scorrevoli, superando Fratte e svoltando a sinistra per Molino Renzini poi di nuovo sinistra in direzione Grotte di Onferno arrivando ad un piazzale con una evidente antica Pieve ristrutturata. Sulla via del ritorno è consigliata la strada collinare per passare da Gemmano, dedicando una fermata nella Piazza del Comune per una vista mozzafiato dal "balcone dell'Adriatico".

IN TRENO:

• Grotta del Re Tiberio: Stazione di IMOLA. Pre-accordarsi con La Nottola per un passaggio (Piero).

• Grotte di Onferno: Stazione di CATTOLICA. Pre-accordarsi con La Nottola per un passaggio (Emilia).

SISTEMAZIONE

Locanda delle Grotte di Onferno (accanto alle Grotte di Onferno) Via Provinciale Onferno, Loc. Castello di Onferno - Gemmano RN cell. 389 465 4410 https://www.facebook.com/locandadellegrottedionferno

Pernottamento e colazione: - camera singola €69,00 - camera doppia €89,00 - camera tripla €109,00



Agriturismo Ca' Maggio Località Ca' Maggio, 1, 61013 Sassofeltrio PU tel. 0541 161 3049 http://www.agriturismocamaggio.it/ Pernottamento e colazione: - camera doppia €90,00 - appartamento con 2 letti singoli e un matrimoniale €35,00 a persona (minimo 4 persone)

Villa Blanco's Via Abbazia, 14 - Morciano di Romagna RN cell. 339 779 7509 http://www.albergo-blancos-morciano.it Pernottamento e colazione: - camera singola € 40,00 - camera doppia € 70,00 - camera tripla € 90,00

RIFERIMENTI Per informazioni, dubbi o necessità potete rivolgervi direttamente a: ANNA DE MAURO Cell. 334 372 3077 EMILIA PALMESE Cell. 389 199 1683 PIERO GUALANDI Cell. 329 413 5972