Ha preso ufficialmente il via, con un incontro presso l'Acquario di Genova, il progetto LIFE "UrCA (Urgent Conservation Actions) pro Emys", finalizzato a migliorare lo stato di conservazione della testuggine palustre europea Emys orbicularis, autoctona in Italia e Slovenia.

Emys orbicularis è una specie protetta in base alla Direttiva Habitat 92/43/CEE e, secondo il più recente rapporto disponibile per l'Italia, presenta uno stato di conservazione sfavorevole, inadeguato o cattivo, stato riscontrabile anche in Slovenia. Ciò a causa dell'estensivo prosciugamento e bonifica nell'ultimo secolo delle aree umide, suo habitat naturale, e alla presenza di specie di testuggini palustri aliene che ne minacciano la sopravvivenza e l'integrità genetica. La Lista Rossa Europea classifica già nel 2004 E. orbicularis come quasi minacciata ed è ragionevole pensare che oggi, a quasi vent'anni di distanza, la situazione non possa che essere peggiorata.

Cofinanziato dal programma LIFE dell'Unione Europea e coordinato da WWF Italia, con la partecipazione di sette partner italiani e due sloveni, tra università, centri di ricerca ed enti parchi, il progetto quinquennale prevede il ripristino di almeno 30 siti selezionati, per una superficie complessiva di 9 ettari, comprendenti diversi tipi di zone umide nelle due nazioni coinvolte, recupero che favorirà anche la conservazione di altre specie minacciate di rettili e anfibi.Tra le azioni previste, anche il controllo della specie aliena invasiva Trachemys scripta in 39 siti Natura 2000 in Italia e 3 in Slovenia e il ripopolamento in natura in almeno 13 siti. Ripopolamento che sarà attuato con grande rigore scientifico, al fine di conservare la diversità genetica delle popolazioni autoctone di Italia e Slovenia, e garantito dall'attività di 7 centri di riproduzione che verranno opportunamente potenziati.

La partecipazione di tanti partner e il coinvolgimento di numerose aree in territori diversi tra loro consentiranno di sviluppare, grazie alle informazioni raccolte attraverso le diverse azioni, un Piano di Gestione Integrato, moltiplicando così l'efficacia del progetto di conservazione.