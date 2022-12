In modalità mista l’assemblea dei soci approva il bilancio preventivo e il percorso congressuale

Si è svolta il 15 dicembre l'assemblea dei soci della Federparchi in modalità mista, in presenza a Roma, presso il centro convegni Carte geografiche, e in via telematica. La prima parte dell'assemblea si è concentrata sul bilancio di previsione per il 2023 che, dopo ampia e approfondita discussione, è stato approvato alla unanimità con tre astensioni.

La seconda parte dell'assemblea ha riguardato il percorso congressuale illustrato dal vicepresidente Agostino Agostinelli che ha ricordato il termine del 10 gennaio per l'approvazione del documento congressuale. Agostinelli ha anche ricordato che il congresso sarà solo in presenza e che è stata avanzata la proposta di creazione di coordinamenti territoriali, non più regionali, al fine di consentire anche aggregazioni interregionali ove ve ne sia necessità.

Il tema del percorso per il congresso è stato ampiamente discusso nei vari aspetti sia di procedura e che di contenuti. Il presidente Sammuri ha ricordato i numerosi seminari tematici che si sono svolti dal mese di maggio proprio per sviluppare gli argomenti specifici sui diversi settori di interventi, dalla gestione della fauna alle specie aliene, dalle aree marine protette al turismo sostenibile e alla agroecologia, dai parchi regionali a quelli periurbani.

Il vice presidente Agostinelli, che presiede la Commissione del congresso, ha invitato tutti i soci ad inviare spunti e contributi finalizzati a condividere quanto più possibile la stesura del documento.