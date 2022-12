Cristina Chiappa- Presidente del Parco del Ticino: "Il mercatino con le nostre aziende agricole ci consente di valorizzare un settore fondamentale della nostra area protetta"

Nel centro della Città di Magenta, a ridosso del Natale, per trascorrere delle feste all'insegna dell'agricoltura 'buona, pulita e giusta'.

Domenica 18 Dicembre, dalle 10:00 alle 18:00, torna AGRINATALE, il Mercatino organizzato in collaborazione tra Comitato Agricolo del Magentino e i Produttori Agricoli Ticino che si fregiano del marchio Parco del Ticino. Produttori e aziende saranno in piazza Liberazione, angolo via Mazzini, per proporre dolci, salumi, miele, farine, formaggi e tante sfiziosità. Per i visitatori e tutti quanti parteciperanno alla kermesse sarà anche possibile comporre dei cesti natalizi.

"Dopo due anni immensamente difficili, scegliere i prodotti e soprattutto i produttori a marchio Parco significa sostenere una componente essenziale della nostra area protetta", dichiarano la presidente Cristina Chiappa e il consigliere Silvia Bernini, "ossia il numero sempre maggiore di aziende che scelgono di mantenere la vocazione agricola della nostra terra. Una tradizione che dura da secoli e che negli ormai quasi 50 anni di storia il Parco ha cercato non solo di mantenere, ma soprattutto di adeguare e di migliorare. Guardando al futuro, aggiornandosi e mantenendo inalterata, anzi aumentandola in maniera significativa, l'asticella della qualità. Una qualità che vorremmo condividere con tutti quanti vivono e amano il Parco, e che aspettiamo a Magenta domenica 18 dicembre". Il marchio "Produzione controllata Parco Ticino" garantisce il controllo sull'uso del suolo e sull'impiego di tecniche agronomiche a basso impatto ambientale per assicurare la tutela paesaggistica e ambientale. Le aziende che applicano il marchio sui loro prodotti si impegnano ad applicare la rotazione delle colture su tutte le superfici coltivate, fatta eccezione per i prati; eliminare o ridurre l'uso di fertilizzanti e diserbanti chimici o di sintesi; adottare tecniche di buona pratica agricola; migliorare il paesaggio agrario con il mantenimento o la creazione di siepi e filari.