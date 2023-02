A Piacenza alla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi sabato 25 febbraio

La Rassegna MUSIQUE NOUVEAU, appendice invernale del Festival I PARCHI DELLA MUSICA, torna a Piacenza. La Rassegna si occupa essenzialmente del segmento musicale della fine dell' '800 e il primo ventennio del '900 nel periodo denominato Liberty che affianca l' Art Déco.

Percepire le atmosfere di un periodo storico ricco di entusiasmo e caratterizzato da enormi cambiamenti in tutti gli ambiti culturali e scientifici, attraverso uno straordinario percorso espressamente pensato e dedicato alla citta di Piacenza. MUSIQUE NOUVEAU è proposta come quinto anno a seguito delle edizioni precedenti che hanno raccolto unanimi consensi di pubblico e critica, con un calendario di quattro appuntamenti, per ogni sabato dall'11 Febbraio al 4 marzo. La formula consolidata è ulteriormente arricchita nei contenuti proponendo un percorso descrittivo delle singole sale e Opere presenti nella Galleria Ricci Oddi.

I programmi musicali e relative introduit letterarie, sono come di consueto, creati appositamente per detti eventi in modo originale, coerente ed evocativo degli stessi. Obiettivo quindi un'esperienza immersiva e sensoriale.

SABATO 25 FEBBRAIO ORE 18.30: Concerto "HYMNE DE BEAUTÉ"

Un programma di rarissimo ascolto e di grande difficoltà esecutiva. Lo stesso autore Catelnuovo Tedesco, lo descrive così: "Ma, avendo sperimentato le due associazioni di archi solisti "vicini" (violino e viola; viola e violoncello) volli provare anche la terza (fra i due più "lontani": violino e violoncello), e così scrissi la Sonata per violino e violoncello op. 148. Questa mi permise di sfruttare non solo le "vicinanze", ma anche le "distanze"...Il pezzo è veramente di una difficoltà così trascendentale (anche per artisti esperti) che dubito se sarà mai eseguito in concerto (e del resto non è neanche pubblicato); ma credo sia, fra le tre Sonate, la più interessante." Lo esguiranno per Musique Nouveau due artiste di grandissimo calibro. Mihaela Costea, primo violino dell' Orchestra Toscanini e Silvia Chiesa, della quale riportiamo una riflessione. "Abbiamo eseguito per la prima volta con Mihaela Costea la sonata, ad Amiata Piano Festival. Come detto dallo stesso compositore è una sonata estremamente complessa. Il pezzo è magnifico e ha una presa incredibile sul pubblico; ha una tensione costante e ogni movimento ha un impatto differente. Eseguirlo è un'impresa bella e coraggiosa". Completa il programma il Duo Op. 7 di Z. Kodály. Assolutamente imperdibile.



" Introduit " all' ascolto Prof. Bruno Dal Bon

Mihaela Costea violino

Silvia Chiesa violoncello

I concerti si terranno presso la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi, Via San Siro 13, Piacenza INGRESSO LIBERO E GRATUITO. Si potrà accedere dalle ore 18.00

Musique Nouveau è organizzato da I Parchi della Musica con il patrocinio dei Parchi del Ducato