Prende il via il 23 febbraio il percorso formativo "La Scuola in Natura", organizzato dal CEAS Parchi Emilia Centrale e rivolto ai docenti della scuola primaria e secondaria di I grado nel territorio della Macroarea Emilia Centrale.

Il percorso strutturato in quattro appuntamenti pomeridiani (1 online, 2 in presenza sul campo e 1 in modalità mista) si concluderà a giugno e rappresenta un'occasione di confronto e condivisione delle opportunità offerte dall'ambiente naturale e dal territorio per un'esperienza emozionante e creativa da attuare in ambito scolastico ed extrascolastico.

L'offerta formativa promossa dal CEAS Parchi Emilia Centrale rientra nell'ambito dell'omonimo progetto di sistema INFEAS "Outdoor education: la scuola in natura" della Regione Emilia-Romagna, nato nel 2011 e che si sviluppa a partire dall'imprescindibilità del contatto diretto con la natura, avendo sempre al centro i bambini (e gli adulti) come autori e coautori dei propri apprendimenti. Tema e metodologie educative del progetto fanno riferimento al Programma Infeas 2020/22 e in particolare all'Area di azioni integrate 3: Ambiente e benessere, che si innesca con l'Agenda 2030 e gli specifici SDGs 3 e 11.

La partecipazione al corso è gratuita con iscrizione obbligatoria entro il 21/02/2023. Il calendario completo degli incontri e il link per l'iscrizione sono disponibili nell'allegato.

Per informazioni: ceas@parchiemiliacentrale.it; tel. 337 1486039 - 388 7969269