Sabato 18 marzo - ore 14.15 - Riolo Terme (RA)

Un pomeriggio emozionante all'insegna dell'avventura e dei sapori tipici romagnoli: ecco il nuovo appuntamento da vivere "Sulla buona Strada", il format di iniziative lungo la Strada della Romagna in cui i vini e i prodotti tipici del territorio incontrano i tesori artistici, culturali e naturalistici della provincia di Ravenna.

Sabato 18 marzo, a Riolo Terme, è in programma una visita alla Grotta del Re Tiberio a cui seguirà una visita con degustazione a Tenuta Nasano, dove abbineremo buonissimi vini di collina a piadina romagnola, salumi e formaggi.

Il pomeriggio è realizzato in collaborazione con La Nottola Aps-Asd e con il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola.

Il programma

Ore 14.15

Ritrovo a Borgo Rivola (Comue di Riolo Terme), alla Grotta del Re Tiberio, presso il Casotto Speleologico

(maps: https://goo.gl/maps/4JecbvJ8F645dp3T9)

Ore 14.30 – 16.00

Visita guidata alla Grotta del Re Tiberio a cura delle guide speleologiche dell'associazione La Nottola per scoprire questo straordinario bene storico-naturalistico riaperto nel 2022.

Ore 16.00 – 16.30

Trasferimento con mezzi propri a Tenuta Nasano in Via Rilone 2 a Riolo Terme (15 minuti di distanza)

(maps: urly.it/3s8jy)

Ore 16.30 – 18.00

Visita guidata con degustazione: passeggiata in vigna, visita in cantina e degustazione di quattro vini in abbinamento ad assaggi di piadina, salumi e formaggi.

Info in breve

Quando: Sabato 18 marzo, dalle ore 14.30 alle 18.00

Dove: Comune di Riolo Terme: Grotta del Re Tiberio e Tenuta Nasano

Costo (visita guidata in grotta + visita con degustazione in cantina): 20 euro (da regolare in loco all'arrivo)

Prenotazione: Entro martedì 14 marzo, tel. 3381274770 (posti limitati)

Informazioni tecniche: consigliato abbigliamento comodo e scarpe con suola tassellata. La temperatura in grotta è di circa 12°C.

Photo credits: www.retiberio.it e www.tenutanasano.it