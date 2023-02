Iniziativa promossa da Agrivenatoria Biodiversitalia, Coldiretti, Federparchi e FondazioneUNA, presso Centro Congressi palazzo Rospigliosi

Confronto sullo stato del territorio agrosilvopastorale e sulle potenzialità per la tutela della biodiversità e per una filiera alimentare sostenibile. Iniziativa promossa da Agrivenatoria Biodiversitalia, Coldiretti, Federparchi e FondazioneUNA; presso Centro Congressi palazzo Rospigliosi, via XXIV maggio, Roma, venerdì 24 febbraio ore 10.30.

Introduce Vincenzo Gesmundo, segretario generale Coldiretti;

intervengono:

Ettore Prandini, presidente Coldiretti;

Maurizio Zipponi, presidente Fondazione UNA;

Giampiero Sammuri, presidente Federparchi;

Nicolò Sacchetti, presidente AB - Agrivenatoria Biodiversitalia.

On. Francesco LOLLOBRIGIDA, Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste