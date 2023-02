Appuntamenti dal 20 al 26 febbraio 2023

I Parchi Reali sono luoghi magici, dove ritrovare il contatto con la Natura, e passare una giornata insieme ad amici e parenti in totale sicurezza.

Il Parco è sempre aperto,chiusure in caso di forte maltempo per motivi di sicurezza.

Il Parco apre alle ore 8.00 e chiude alle ore 18.00

Martedì 21 febbraio alle ore 11 appuntamento a Cascina Brero per la Conferenza Stampa di presentazione dell'edizione locale di "Just the Woman I am", che si terrà il 5 marzo alle ore 10, sul circuito Rosa permanente allestito all'interno del Parco La Mandria.

Sabato 25 Febbraio 2023 dalle 10:00 alle 13:00 – Al Ciabot degli animali con Skua!

Tai Chi Chuan e Shinrin-Yoku

L'immersione nei boschi secondo la tradizione giapponese e l'antica disciplina cinese si incontrono per offrirvi un viaggio esperienziale unico.

Sport

SABATO 25 (alle ore 7) e DOMENICA 26 (alle ore 9.30) gennaio tornano gli appuntamenti per correre ed allenarsi insieme nel Parco.

Le attività non necessitano di prenotazione, l'importante è essere puntuali

Nel periodo invernale alcuni servizi al Parco de La Mandria modificheranno i propri Orari e giorni di Apertura, vi invitiamo a contattarli direttamente:

http://www.parchireali.it/parco.mandria/pagina.php?id=31

· Cascina Oslera – contattare i referenti al numero: 366/4994250 CHIUSA dal 13 al 24 febbraio 2023

· Chiosco 2 Crepes a Cascina Vittoria aperto secondo le condizioni meteo – contattare i referenti al numero: 348/7993808

· Caffetteria Reale Formont a Borgo Castello aperta dalle 9 alle 17

· Cascina Rampa APERTA dalle 9 alle 17 – chiusa mercoledì per riposo settimanale

· Cascina Brero CHIUSURA Stagionale - chiusura stagionale - riapertura ad aprile 2023

Le visite naturalistiche sono attive tutto l'anno sia con le attività in programma consultabili al seguente link https://www.arnicatorino.it/le-nostre-proposte/ sia con attività personalizzate su richiesta in qualsiasi data e orario da concordare con il punto informativo dei Parchi reali 0114993381 info@parcomandria.it

· Castello degli Appartamenti Reali – dal 9 gennaio osserverà la CHIUSURA stagionale – riapertura a marzo 2023

· Reggia di Venaria: consultare il sito: https://lavenaria.it/it/visita/orari - REGGIA - GIARDINI - MOSTRE - CHIUSA per manutenzione FINO ALL'11 MARZO

L'Ufficio Informazioni è a Vostra disposizione con i seguenti orari:

Dal MARTEDI' al VENERDI': 10-12/14-16,00 - SABATO/DOMENICA e FESTIVI 10-13/14,00-15,00

Email: info@parcomandria.it – tel. 011/4993381