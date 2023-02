Venerdì 24 febbraio 2023 - Gemmano (RN)

Giornata riservata agli operatori economici, per scoprire e conoscere la Riserva Naturale Orientata di Onferno nelle sue peculiarità e nelle tante possibilità di collaborazione correlate al turismo esperienziale e all'outdoor education.

Le Grotte di Onferno, rilanciate negli ultimi anni dagli speleologi de La Nottola Aps-Asd, sono le più importanti grotte turistiche dell'Emilia Romagna. Il pregiato sito naturalistico ospita la più grande colonia riproduttiva regionale di pipistrelli e con la sua attenta gestione mantiene il delicato equilibrio tra educazione, fruizione e protezione della natura.

Le emozionanti visite hanno raggiunto un pubblico importante facendo conoscere le grotte in tutta Italia e anche all'estero. La promozione e la fruizione della natura è strettamente legata al territorio, alla sua cultura e ai suoi servizi, e per questo la Riserva Naturale di Onferno può essere un'opportunità anche per le attività economiche locali che lavorano in sinergia con essa.

Programma

9.00 registrazione dei partecipanti e presentazione delle attività

9.30 la Riserva Naturale e le Grotte di Onferno: educazione e protezione, promozione e potenzialità del turismo esperienziale

10.00 tavola rotonda: dibattito e proposte

11.00 coffee break al Museo Multimediale

11.30 visita guidata alle Grotte di Onferno e all'antica macina del gesso

13.00 conclusioni

Informazioni: cell 389.199.1683

ISCRIZIONE GRATUITA: segreteria@nottola.org (inviare nominativo, p.iva e recapito telefonico) Solo per operatori economici: ricettività e ristorazione, agenzie, ecc…