Ritorno del lupo in pianura a ridosso delle aree urbanizzate, se ne parla al Parco delle Groane

Dagli anni Settanta del secolo scorso il lupo è tornato stabilmente e in maniera naturale a vivere in Italia.

Da qualche anno inoltre non sono più così rari gli avvistamenti non più soltanto in montagna, ma anche in alcune zone della Pianura Padana. Lupi solitari o branchi seguono le prede fino a ridosso delle aree urbanizzate. Ecco così che il grande carnivoro, che nella narrazione delle fiabe rappresenta da sempre il cattivo per eccellenza, potrebbe presto fare il suo ingresso nel nostro Parco delle Groane e della Brughiera Briantea.

"Il lupo alle Groane? Perché no?" è il tiolo della serata naturalistica in programma Mercoledì 22 Febbraio dalle 21 nell'auditorium del Parco delle Groane, a Solaro, in via della Polveriera 2. Un appuntamento per conoscere meglio questo predatore e la sua evoluzione nelle abitudini e nel comportamento. Il ritorno del lupo ovviamente non deve spaventare e non presenta un pericolo per l'uomo. La sua presenza va però approcciata come sempre con le adeguate cautele, senza banalizzare o enfatizzare.

Con le Gev del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea a spiegare il lupo in pianura ci penserà Mauro Belardi, biologo e divulgatore scientifico, referente del progetto "Life Gestire 2020" che da tempo si occupa del tema.

L'ingresso è libero e gratuito come per tutte le "Serate Naturalistiche" al Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Il primo appuntamento del 2023 sulla biodiversità aveva fatto registrare un ottimo afflusso di interessati partecipanti.