Disponibile online il Climate Change Resilience and Adaptation Planning Tool (CC-RAPT) varato dalla Commissione Internazionale Aree Protette

Il cambiamento climatico è uno dei principali fattori che impatta sulla biodiversità marina e diviene sempre più critica la gestione dei mutamenti per le aree marine protette (AMP). Per fronteggiare tali eventi la Commissione internazionale per le aree protette (WCPA) dell'Unione internazionale per la conservazione della natura ha varato uno strumento di analisi e pianificazione per il contrasto e l'adattamento ai cambiamenti climatici (Climate Change Resilience and Adaptation Planning Tool, CC-RAPT) per AMP e siti marini protetti. Lo strumento è stato sviluppato dal gruppo di specialisti sui cambiamenti climatici della Commissione al fine di promuovere le buone pratiche di gestione che possono supportare le aree protette nell'affrontare il cambiamento del clima con adeguate strategie di intervento.

Link al sito CC-RAPT