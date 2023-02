Nell'ambito del progetto Life Ip Gestire 2020, ERSAF (Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste) pubblica un avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l'assegnazione gratuita di 3.000 piantine di farnia per contribuire al miglioramento degli habitat di farnia, delle connessioni ecologiche e per attività di sensibilizzazione sulla conservazione della biodiversità.

Il bando è rivolto a enti pubblici, istituzioni, associazioni non profit che abbiano in corso o intendano effettuare progetti/attività in Lombardia che siano in armonia con quelli del progetto Life Ip Gestire 2020.

Per info dettagliate, leggi l'Avviso

Scadenza 20 Marzo