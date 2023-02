Consultazione preliminare - procedura ai sensi della Legge Regionale 24/2017

Ai sensi dell'art. 28 L.R. n. 6/2005 e dell'art. 44 della L.R. n.24/2017, per il giorno 06 marzo 2023, si avvia la consultazione preliminare del Piano Territoriale del Parco.

La Consultazione preliminare ha lo scopo di raccogliere tutti i contributi conoscitivi, valutativi e proposte sul documento preliminare anche per la redazione della ValSAT.

I documenti in bozza sono visionabili al seguente link: Documento preliminare Piano Territoriale Parco

La Consultazione preliminare si svolgerà fino a 22 marzo 2023, pertanto eventuali contributi potranno essere trasmessi entro tale data.

In allegato sono visionabili gli elenchi degli enti e degli stakeholders invitati a partecipare; eventuali soggetti, enti e associazioni, non presenti ma interessati ad essere inseriti, potranno farne richiesta inviando una mail a promozione@parchiromagna.it.