Il presidente di Roma Natura nel mirino di estremisti per le attività di controllo faunistico svolte nel rispetto della legge

Il presidente dell'Ente Roma Natura Maurizio Gubbiotti è stato oggetto di serie e gravi minacce di morte da parte di sedicenti gruppi estremi del mondo animalista per il suo impegno nella gestione dei cinghiali selvatici nella capitale. - lo afferma il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri - Esprimo a nome della federazione solidarietà a Gubbiotti e condanna fermamente il tentativo di esasperare la contestazione a quella che è una normale e dovuta attività di tutela della biodiversità. Il proliferare incontrollato di cinghiali, infatti, è una danno per la natura e per altre specie, oltre che per l'agricoltura nonchè fattore di potenziale pericolo per le persone, in particolare per incidenti stradali.

Ribadisco che il controllo e la gestione della fauna selvatica da parte delle aree protette avviene sempre nel rispetto delle leggi vigenti, per la salvaguardia degli habitat naturali e dell'equilibrio ecosistemico.