Dentro il Parco

Le Guardie Ecologiche Volontarie presentano il programma 2023 di Dentro il Parco, con 31 appuntamenti da non perdere per scoprire le bellezze del Parco della Valle del Lambro.

Saranno ancora una volta le GEV a guidare bambini e adulti nel percorso di appuntamenti che vi accompagneranno da Domenica 5 marzo a Domenica 3 dicembre all'interno delle aree più belle del Parco.

Tutte le escursioni sono gratuite.

I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione. L'iscrizione può essere effettuata a partire dalle date indicate. Non si accettano iscrizioni pervenute prima della data e ora indicate. E' richiesta l'iscrizione obbligatoria online da parte di singoli nuclei familiari.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni cliccare qui