Lex – aggiornamento modalità di adesione

L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale nella PA (ARAN) interviene sull'accordo relativo alla regolamentazione delle modalità di adesione al Fondo Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso. Orientamenti applicativi dell'Aran sull'accordo in oggetto, in risposta a quesiti formulati da alcune amministrazioni pubbliche destinatarie dell'accordo.