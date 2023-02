Sabato 4 Marzo alla Galleria Ricci Oddi di Piacenza

Ultimo appuntamento della Rassegna "Musique Nouveau" organizzata dall'associazione I Parchi della Musica, presso la Galleria di Arte Moderna Ricci Oddi, a Piacenza, Sabato 4 marzo alle ore 18.30

"PAYSAGE"

L'importante cambio di approccio all' inizio del '900 nella rappresentazione dei paesaggi e delle scene urbane, non lascia indifferente i compositori che si allineano con grande entusiasmo alle innovazioni che proliferano in tutta Europa. Una "passeggiata" nelle atmosfere rarefatte e "sfocate" dei paesaggi che cambiano con la luce ma anche nelle rappresentazioni dei sentimenti più vivi e carnali. Respighi col suo Tramonto dunque ma anche Richard Strauss e Korngold per un concerto di grande atmosfera, sognante e impalpabile. Ascolto non comune il quartetto Langsamer Satz.

"Introduit" all' ascolto Prof Paolo Rosetti

PROGRAMMA

O. Respighi (1879-1936)

Il Tramonto / Poemetto lirico per mezzosoprano e quartetto d'archi

A.Webern (1883-1945)

Langsamer Satz / quartetto d' archi

E. W Korngold (1897-1957)

Die Tote Stadt (La Città Morta) / Glück, das mir verblieb (Marietta's Lied)

soprano e quartetto d' archi

R. Strauss (1894-1949)

Morgen op. 27 n. 4 Lied per soprano e quartetto d'archi

R. Puccini (1858-1924)

Crisantemi / Elegia per quartetto d'archi

F.P. Tosti (1846-1912)

Vorrei Morire / Romanza per soprano e quartetto d' archi

Francesca Rossi Del Monte soprano

Quartetto Archimia

Serafino Tedesi, Paolo Costanzo violini /

Matteo Del Soldà viola/Andrea Anzalone violoncello.

Galleria Ricci Oddi, Via San Siro 13, Piacenza

INGRESSO LIBERO E GRATUITO. Si potrà accedere dalle ore 18.00