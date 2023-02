Laboratorio di costruzione di casette per gli insetti impollinatori al Parco del Taro

Un laboratorio prezioso per la biodiversità, in cui scopriremo che non tutte le api sono uguali: ci sono le api che producono il miele, abituate alla vita sociale, e le api solitarie, che necessitano di suite per se stesse e per la prole. Sono soprattutto queste ultime a pernottare nei Bee Hotel: qui sono al riparo dal gelo, possono deporre le uova e prendersi cura dei piccoli.

Nel mondo esistono circa 20.000 specie di api solitarie, di cui quasi 1.000 in Europa, che non vivono negli alveari e non producono miele, ma sono indispensabili per diversi ecosistemi. Le api selvatiche purtroppo sono minacciate dalla perdita di habitat a causa dell'agricoltura intensiva, dell'uso di pesticidi e fertilizzanti e del cambiamento climatico.

Realizzare casette nido può essere un grande aiuto per proteggerle, ospitandole nei nostri giardini e nei Parchi, in modo che possano ripopolare il territorio e prepararsi alla prossima impollinazione. L'impollinazione è un processo indispensabile per la riproduzione di fiori e piante e, fra questi, vi sono le specie fondamentali per la produzione di cibo.

Iniziativa gratuita realizzata con il contributo di Fondazione Cariparma – Bando Ambiente 2022 Progetto "IL CIBO CONTA FALLO CONTARE".

L'attività si tiene domenica 05 marzo 2023 dalle ore 9.45 alle ore 12.00 presso il portico all'interno della Corte di Giarola in Strada Giarola, 11 a Collecchio (PR) nel Parco del Taro.

Massimo 10 bambini, dai 6 agli 11 anni accompagnati da almeno un adulto.

Prenotazione obbligatoria a: 328-8696734; massimo@artebio.it

Il laboratorio si terrà anche in caso di maltempo, in luogo al chiuso o al coperto.