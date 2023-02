Rassegna di Teatro d'arte di Burattini. Domenica 5 Marzo al Teatro alla Corte di Giarola

Il quinto spettacolo della rassegna "Avena Selvatica" organizzata da Teatro Medico Ipnotico va in scena domenica 05 marzo 2023 alle ore 16 presso il Teatro alla Corte di Giarola.

La rassegna prevede spettacoli di burattini, personaggi sempre diversi e divertenti ed è dedicata a bambini piccoli e alle loro famiglie.

IL VIAGGIO ovvero meno psicologia e più geografia

Burattinai : Patrizio Dall'Argine, Veronica Ambrosini

Burattini, scene, costumi: Patrizio Dall'Argine, Veronica Ambrosini

Assistenti: Virginia e Thea Ambrosini

Questa è una storia animata con il linguaggio del Teatro d'Arte dei Burattini ed è sognante e crudele come una favola. C'era una volta una cattiva Direttrice Didattica che per colpa di una sola classe di ragazzi difficili non riusciva mai a vincere il Premio per la "Miglior Scuola del Territorio". Decise così di mandare la 2F in gita nei Parchi dell'Emilia Occidentale a bordo di uno scalcinato furgone con la speranza di non vederli tornare mai più. Il Guardia Parco avvertì i ragazzi: "...se non volete correre pericoli, rispettate la natura e le sue regole!" Ma i sette piccoli burattini (allergici ad ogni divieto) restarono vittima del loro entusiasmo e delle cattive abitudini del nostro tempo, non ascoltando la voce profonda della natura. E così, di guaio in guaio un solo burattino tornerà a casa...

Dai 3 anni e per tutti

Il costo del biglietto è di € 8,00 per adulti e € 5,00 per bambini.

Per info: Teatro Medico Ipnotico - 3471606291 - info@teatromedicoipnotico.com

Il Teatro alla Corte di Giarola si trova in Strada Giarola, 11 a Collecchio (PR) nel cuore del Parco del Taro.