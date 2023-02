Laboratorio per bambini e genitori sabato 04 marzo

In occasione della giornata mondiale della fauna selvatica, scopriamo come collezionare le impronte degli animali selvatici. Il terreno argilloso dei sentieri della Riserva è come un libro aperto che ci racconta quanti animali sono passati nel corso delle loro quotidiane attività: un intreccio di impronte ci rivela la corsa della lepre, il tranquillo vagabondare del tasso, il passo furtivo della lepre, il pesante trotto del cinghiale… Scopriamo come riconoscere le tracce degli animali selvatici e come farne collezione, portandoci a casa i calchi delle loro orme.

Laboratorio didattico-naturalistico aperto ai bambini (dai 5 anni in su) in compagnia di un genitore, per imparare a riconoscere la fauna e fare una collezione naturalistica senza danneggiare gli animali.

Il laboratorio si terrà sabato 04 marzo dalle 15.00 alle 17.30.

Attività gratuita a cura di WWF Parma e Parchi del Ducato.

Presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR).

Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.