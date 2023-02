Il presidente Sammuri in VIII sui temi della governance e della tutela della biodiversità nelle aree protette. Affrontate anche le criticità della gestione fauna selvatica

Le problematiche legate alle governance del sistema delle aree naturali protette (spesso vacanti), la necessità di interventi che ne garantiscano efficacie ed efficienza per portare avanti la "mission" primaria di tutela della biodiversità. E' stata a tutto campo l'audizione del presidente Federparchi presso l'VIII Commissione – Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici – della Camera dei Deputati, svoltasi martedì 28 febbraio a Montecitorio.

Il presidente di Federparchi ha illustrato alla Commissione i "sei punti" che la Federparchi ha elaborato come proposta per il miglioramento del sistema dei parchi, con focus sulla mancato rifinanziamento del Piano Triennale come strumento di coordinamento fra parchi nazionali e parchi regionali,. Sammuri ha illustrato le proposte per il raggiungimento degli obiettivi europei cosiddetti 30x30, ossia il raggiungimento del 30% sia di territorio che di superficie marine protette entro il 2030.

Nel corso dell'audizione sono stati affrontati anche i temi delle risorse umane e finanziarie per i parchi, il PNRR, le ZEA. Particolare attenzione è stata posto sulle criticità che si riscontrano nella gestione della fauna selvatica, con riferimento ai temi inerenti la proliferazione eccessiva di cinghiali e con un allarme sull'aumento di minacce e danneggiamenti contro gli interventi di controllo delle specie aliene invasive.

"L'ampliamento del Parco nazionale della Val Grande (nella provincia Verbano - Cusio - Ossola in Piemonte, n.d.r.) è stato concordato all'unanimità da tutti i Comuni interessati, quelli che ci stanno già dentro e quelli che ci devono entrare. Sono 6.000 ettari di ampliamento condiviso. Ma da tre anni rimane nei cassetti, non viene fatto il decreto del Presidente della Repubblica. Su questi temi dobbiamo velocizzare". - ha affermato il presidente di Federparchi, Giampiero Sammuri, in audizione, che ha ricordato anche "l'annosa questione dei parchi nazionali di Portofino e del Matese che dal 2017 non sono ancora stati istituiti". Il presidente di Federparchi ha chiesto "maggiore velocità nelle nomine nei parchi nazionali. Oggi ne abbiamo 4 commissariati, ma ne abbiamo avuti anche 11". Le aree protette in Italia a suo avviso "non hanno problemi di fondi, finanziamenti ne hanno, ma hanno un problema burocratico enorme. In Europa i parchi hanno un budget e possono decidere come spenderlo, in Italia no. E così spesso hanno risorse che non spendono".

Qui il link al video dell'audizione

https://webtv.camera.it/evento/21856