Riunione ore 10.30 in presenza a Roma

Il Consiglio Direttivo di Federparchi è convocato, in presenza, per giovedì 9 marzo 2023 alle ore 10.30, a Roma, presso il Centro Convegni "Carte geografiche", in via Napoli 36.

All'ordine del giorno i seguenti temi:

- presa d'atto della decadenza del Consigliere Domenico Pappaterra e valutazione di eventuale surroga del medesimo,

-presentazione delle candidature a presidente e illustrazione dei rispettivi programmi;

- elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva.