Domande entro il 15 marzo per EAGL. In allegato il bando della manifestazione di interesse per incarico a titolo gratuito

La Green List delle aree protette dell'IUCN (Green List IUCN in breve) è un'iniziativa dell'IUCN per riconoscere e promuovere le aree protette che sono governate in modo equo ed efficace su scala mondiale. Il gruppo di esperti valutatori per la Green List (in inglese Expert Assessment Group for Green List -EAGL) è al centro del processo e deve istituirsi in tutti i paesi partecipanti per valutare e verificare le candidature presentate dalle aree protette conformemente allo standard globale.

Limite per la presentazione delle candidature: 15 Marzo 2023 alle 12:00

Il Centro di cooperazione per il Mediterraneo dell'IUCN e la Commissione Mondiale per le Aree Protette dell'IUCN, lanciano una manifestazione d'interesse per partecipare del Gruppo di Esperti valutatori (EAGL) per la Green List dell'IUCN per l'Italia, 2023-2025.



Va ricordato che un primo gruppo EAGL composto da 13 esperti di ambito nazionale è stato operativo a partire dal 2019, arrivando a chiusura di mandato nel 2022. La partecipazione al gruppo EAGL si svolge a titolo personale, volontario e non retribuito

Quest' organismo di esperti deve valutare e verificare le candidature presentate dalle aree protette per entrare nella Green List della IUCN. Le domande saranno valutate dalla Commissione mondiale dell'IUCN sulle aree protette (WCPA ), e da un revisore indipendente al fine di selezionare un gruppo di 5-15 persone per creare Il gruppo italiano di valutazione per la Green List delle aree protette.

I candidati interessati sono pregati di leggere con attenzione il dossier presentato in allegato e di inviare tutta la documentazione richiesta entro e non oltre il al contatto indicato sul dossier.

Si ricorda che la posizione di esperto della Green List é di natura volontaria.

Leggere attentamente il bando nella news originale