Venerdì 10 marzo 2023 - ore 18:00 - Riolo Terme (RA)

Venerdì 10 marzo, ore 18:00, presso il Centro visite sul Carsismo e la Speleologia in Via Firenze 171, Borgo Rivola, Riolo Terme (RA) si terrà l'inaugurazione della mostra MicroKosmos con introduzione a cura di Andrea Benassi.

Un viaggio fotografico alla scoperta della vita nascosta nel buio.

Tra la molteplicità degli ecosistemi presenti sul pianeta, quelli legati agli spazi sotterranei e alle grotte sono ancora oggi tra i meno conosciuti e descritti. Le peculiarità di questi luoghi, in primo luogo l'assenza di luce solare e quindi di fotosintesi come fonte energetica, li rende spazi dove troviamo catene trofiche e strategie di sussistenza differenti e a volte del tutto inaspettate. A dispetto di quanto molti possono immaginare gli spazi sotterranei e le grotte sono al contrario luoghi ricchissimi di vita.

Nelle grotte presenti nel Parco della Vena del Gesso tutti questi ecosistemi, formati da microbi e batteri ambientali assolutamente non pericolosi per l'uomo, sono ben presenti e se osservati con le giuste tecniche, si mostrano in modi spettacolari. Purtroppo la difficoltà di osservazione li rende allo stesso tempo ancoro oggi ignoti ai più o relegati all'ambito strettamente scientifico e specialistico. Forme di vita piccole se prese singolarmente, ma allo stesso tempo capaci di occupare e modificare grandi superfici di rocce e pareti, creando arabeschi di forme e colori simili a grandi quadri astratti. Immagini che per forme e colori ricordano cieli stellati e lontane galassie. Veri e propri intrecci di molteplici vite.

La mostra sarà visitabile durante le giornate di apertura del Centro visita, fino a maggio:

- Sabato: 13.30-18.30

- Domenica e festivi: 10.00-18.30



Ingresso GRATUITO

Per informazioni:

cell. 329 679 1490

retiberio@nottolla.org

www.retiberio.it

<http://www.retiberio.it/?fbclid=IwAR0kfG8MI8l7U62Bb_zWRNQClHF3hcv6zI8ajNp0OBpdSUtrcW45DQpYtW0>

A cura di: La Nottola Aps-Asd, Andrea Benassi, Acheloos Geo Exploring.

Gruppo Speleologico Sacile (GSS)