Scadenza: ore 23.59 del 20.03.2023 esclusivamente tramite la piattaforma ARIA-SINTEL (ID procedura 166087564)

Si rende noto che l'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, con il presente avviso , intende acquisire manifestazioni d'interesse aventi ad oggetto l'affidamento dei lavori relativi a "REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FORESTALI PER RICOSTITUZIONE HABITAT COMUNITARI ALL'INTERNO DELL'AREA PROTETTA PARCO NATURALE LA MANDRIA E SITO NATURA 2000 ZSC IT 1110079 IN COMUNE DI DRUENTO (TO)", nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, tendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale, al fine di individuare le imprese interessate all'espletamento delle lavorazioni previste, da affidare con procedura negoziata previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 1, c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla l.120/2020 e s.m.i.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.

La manifestazione d'interesse ha il solo scopo di individuare operatori economici disponibili a essere invitati a presentare offerta per la successiva fase della presente procedura.

Scadenza: ore 23.59 del 20.03.2023 esclusivamente tramite la piattaforma ARIA-SINTEL (ID procedura 166087564)

il testo completo dell'Avviso è consultabile nella sezione BANDI DI GARA