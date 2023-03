Aperte le iscrizioni per l’appuntamento Europarc sulla Carta Europea del Turismo Sostenibile

Si torna a discutere in presenza sui temi della Carta Europea del Turismo Sostenibile promossa da Europarc federation. Dopo lo stop per la pandemia dal 16 al 19 maggio si svolgerà a Bled, in Slovenia, presso il parco nazionale Triglav, il XII meeting della CETS. Un'occasione di confronto e di scambio di esperienze.

Le registrazioni sono aperte sino al 15 aprile.

Tutte le info sul sito Europarc