Domenica 12 marzo al Teatro alla Corte di Giarola nel Parco del Taro

L'ultimo spettacolo della rassegna "Avena Selvatica" organizzata da Teatro Medico Ipnotico va in scena domenica 12 marzo 2023 alle ore 16 presso il Teatro alla Corte di Giarola.

La rassegna prevede spettacoli di burattini, personaggi sempre diversi e divertenti ed è dedicata a bambini piccoli e alle loro famiglie.

CHARLIE GORDON

Burattinaio: Patrizio Dall'Argine

Burattini, costumi: Patrizio Dall'Argine, Veronica Ambrosini

Il racconto di Daniel Keyes Fiori per Algernon ha ispirato film e spettacoli di teatro, mancava un atto unico per il teatro dei burattini. In questo assolo cinque burattini d'intaglio classico (un Dottore, un Matto, un Teppista, una Morte e un Topo) recitano su un registro da burattineria fantascientifica portando l'esperimento del dottor Strauss in una baracca leggera ed essenziale. Del racconto originale non ho mantenuto lo schema del diario, sostituendolo con un canovaccio per burattini mentre ho cercato di restituire la bizzarra amicizia tra il topo Algernon e Charlie Gordon. Il climax dello spettacolo è fatto di alcuni segnali di allarme che mi fischiano continuamente nelle orecchie: l'estinzione del selvatico, i nuovi automatismi, le parole vuote, il vento del deserto.

Dai 7 anni

Il costo del biglietto è di € 8,00 per adulti e € 5,00 per bambini.

Per info: Teatro Medico Ipnotico - 3471606291 - info@teatromedicoipnotico.com

Il Teatro alla Corte di Giarola si trova in Strada Giarola, 11 a Collecchio (PR) nel cuore del Parco del Taro.