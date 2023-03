Domenica 12 marzo nella Riserva dei Ghirardi

Una mattina dedicata alla raccolta plastica, vetro e tutto quello che inquina all'interno della Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi, un'area dei Parchi del Ducato e delle Oasi del WWF Italia.

MI RIFIUTO di vivere in un ambiente dove plastica, vetro, lattine, corde, spaghi, fili spinati restano abbandonati in natura non solo inquinando l'ambiente ma anche rischiando di essere pericolosi per la fauna e le persone.

Con questa giornata di pulizia Io non ho paura del lupo e WWF Parma vogliono dare un piccolo contributo all'ambiente e alla natura chiamando a raccolta tutte le persone che come noi vogliono concretamente cambiare ed essere parte attiva di questo cambiamento per un ambiente pulito.

Saranno forniti guanti e sacchi per la raccolta.

Il materiale raccolto diviso per tipologia sarà poi portato dagli organizzatori all'Isola Ecologica di Borgo val di Taro per la raccolta differenziata.

L'attività si terrà domenica 12 marzo 2023 dalle ore 9 alle ore 13.

Informazioni a info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; Adesione gratuita obbligatoria tramite SMS o Whatsapp al numero 3497736093