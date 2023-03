Sabato 11 e domenica 12 marzo un laboratorio per celebrare le donne nella scienza

In occasione della ricorrenza dell'8 marzo vi raccontiamo la storia di Mary, cacciatrice di fossili di inizio Ottocento.

Un laboratorio tematico speciale, dedicato a bambini e ragazzi per celebrare una delle donne della scienza che ha sconvolto il mondo della paleontologia in un'epoca in cui le donne non potevano approcciarsi agli studi scientifici.

"Agli inizi dell'Ottocento in Inghilterra viveva una ragazzina con una grande passione: quella per i fossili. Non sapeva ancora che avrebbe fatto scoperte incredibili e che avrebbe contribuito allo sviluppo della paleontologia. Quella ragazzina si chiamava Mary Anning, la cacciatrice di fossili."

I bambini partecipano senza la presenza dei genitori.

La durata del laboratorio è di circa 1 ora e mezza ed è dedicato ai ragazzi dai 6 ai 12 anni.

Costo: 10 € a partecipante, 6 € per fratelli/sorelle

L'iniziativa si svolge sabato 11 e domenica 12 marzo 2023 alle ore 16.30.

Il MuMAB - Museo Mare Antico e Biodiversità si trova presso Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Prenotazione obbligatoria: Tel. e Whatsapp 0524/583595- email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it