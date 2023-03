Sabato 11 marzo con Camminaparchi

Facile escurione per tutta la famiglia, dedicata agli strigiformi, lungo agevoli sentieri sterrati. Partiremo poco dopo il tramonto per una camminata all'interno dei Boschi di Carrega, lasciandoci avvolgere lentamente dalla notte, rischiarata da una luna al primo quarto e dai rumori della notte nel bosco; notte della quale gufi, civette, allocchi, assioli e barbagianni sono gli indiscussi Signori. Entreremo nel loro mondo, cercando di comprenderne il comportamento, le caratteristiche fenotipiche ed anatomiche, come proteggerli e tutelarli, alla ricerca di tracce fisiche e sonore.

Grado di difficoltà: T (Facile) - Dislivelli complessivi: 126 m - Tempo di percorrenza: 1h 20'

Ritrovo: Sabato 11 Marzo 2023 ore 19.30 c/o parcheggio di fianco al ristorante "I Pifferi", Via Zappati - Sala Baganza (PR). Termine escursione: ore 22:30

Attrezzatura richiesta: scarpe da ginnastica o trekking, giacca antivento, pantaloni lunghi, torcia possibilmente frontale.

Organizzatore e Guida: Alessandro Bazzini (Guida Ambientale Escursionistica e Accompagnatore Turistico)

Costi di partecipazione: 12 € Adulti; 8€ minori a partire dai 6 anni solo se accompagnati

Prenotazione obbligatoria: 329 0047306 alessandro.bazzini@gmail.com