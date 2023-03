Scopriamo l’importanza dell’agricoltura biologica nella Riserva dei Ghirardi

Scopriamo l'importanza dell'agricoltura biologica, senza veleni e rispettosa dell'ambiente, per la salvaguardia della biodiversità ed una alimentazione salutare.

Ore 10:00 Un giardino per gli impollinatori -visita guidata al giardino degli impollinatori dell'Oasi Ghirardi. Chi sono gli impollinatori? Cosa fanno per la natura? Cosa fanno per noi? Come possiamo aiutarli?

Ore 11:00 l'uso del cavallo da tiro per una agricoltura carbon-free nel rispetto del benessere del cavallo come compagno di lavoro. Assieme alla nostra Bea, cavallo di razza Agricola per Tiro Pesante Rapido, prepariamo una pollinator-strip nei campi biologici dell'Oasi, per regalare tanti fiori agli impollinatori.

Ore 13:15 Pausa per pranzo al sacco

Ore 14:30 Bee Hotel Laboratorio per adulti e famiglie per costruire insieme una casetta per gli impollinatori, da portare a casa e inserire nel proprio giardino.

L'evento si terrà domenica 19 marzo 2023 ed è gratuito.

Presso il Centro Visite di Predelle, strada per Porcigatone, Borgotaro (PR). Prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093.