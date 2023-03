Sabato 18 marzo con CamminaParchi

In questo inizio di primavera ci avvieremo all'interno dell'area protetta fiancheggiando la zona umida, costituita dal ramo fluviale abbandonato, lungo un sentiero a tratti delimitato da veri e propri tunnel fioriti di siepi di biancospino, prugnolo, nocciolo e sanguinella; da un lato la vita negli stagni, dall'altro il volo degli uccelli sui coltivi. Sarà possibile osservare gli Aironi cenerini e i Cormorani, che qui nidificano, mentre cacciano, grazie alla vegetazione ancora poco fitta in questo periodo dell'anno. Grazie ai capanni per l'osservazione avifaunistica, avremo l'occasione di osservare la vita degli animali senza essere visti, nel tentativo di scorgere nitticore e gallinelle d'acqua e altre specie tipiche delle zone umide, grazie anche alla vicinanza del Po.

Grado di difficoltà: T (Facile) Dislivelli: 10 m - Tempo di percorrenza: 3 h 30'

Ritrovo: Sabato 18 Marzo 2023 ore 15.30 c/o Laghi del Paradiso, via Ghiare Bonvisi, loc. Ghiare Bonvisi, Mezzani (PR). Termine escursione: ore 19:30

Abbigliamento obbligatorio: zaino, calzature da escursionismo o da ginnastica, giacca antivento/pioggia o mantellina, pile/maglione di lana, 1 litro d'acqua, binocolo.

Abbigliamento consigliato: vestirsi a strati, generi di conforto.

Organizzatore e Guida: Alessandro Bazzini (Guida Ambientale Escursionistica e Accompagnatore Turistico)

Costi di partecipazione: 15€ adulti - 8€ minori a partire dai 6 anni, solo se accompagnati

Prenotazione obbligatoria: alessandro.bazzini@gmail.com - 329 0047306

Sarà possibile effettuare un pranzo convenzionato presso un agriturismo/trattoria del luogo, chiedere info alla guida al momento della prenotazione