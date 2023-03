Nata nel 1997, la Giornata Internazionale di Azione per i Fiumi o "World rivers Day" è un progetto ideato dall'associazione International Rivers per sensibilizzare l'opinione pubblica e incoraggiare una migliore gestione dei corsi d'acqua in tutto il mondo.

É importante celebrare la Giornata Internazionale di Azione per i Fiumi, poiché non possiamo fare a meno dei "servizi" forniti dagli ecosistemi acquatici e non possiamo replicarli artificialmente. Proteggere i nostri fiumi, ora, è come fare una polizza assicurativa di cui tutti abbiamo bisogno, tenendo bene a mente i rischi che corriamo con gli attuali cambiamenti climatici.

Il flusso di un fiume è il suo battito cardiaco. Poiché abbiamo arginato così tanti fiumi e laghi, i nostri ecosistemi di acqua dolce stanno perdendo specie e habitat più velocemente di qualsiasi altro tipo di ecosistema.

Sebbene i fiumi del pianeta siano in crisi, possiamo consolarci pensando che i fiumi hanno una naturale capacità di auto-guarigione: tutti gli sforzi per progettare fiumi dinamici, potenti e imprevedibili, falliranno inevitabilmente, ed il fiume avrà la possibilità di ripristinarsi.

Come scrisse Richard Bangs, ex membro del consiglio di amministrazione di International Rivers, "I fiumi selvaggi sono i rinnegati della terra, sfidano la gravità, ballano secondo le proprie melodie, resistono all'autorità degli umani, cadono a pezzi, ma alla fine ne escono vincenti."