Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con Fa' la cosa giusta!, manifestazione organizzata dalla casa editrice Terre di Mezzo e che si pone come obiettivo quello di far conoscere le "buone pratiche" di consumo e produzione, valorizzando le specificità e le eccellenze dei territori, grandi e piccoli, e creando sinergie virtuose tra associazioni, istituzioni, consumatori e imprenditori locali.

AREA Parchi ed ERSAF - in collaborazione con Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi verdi saranno presenti dal 24 al 26 marzo a Fa' la cosa giusta! - Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili - al pad. 3 TurismoConsapevole, Grandi Cammini e Outdoor di Allianz-MiCo di viale Scarampo (angolo via Colleoni; per i visitatori perfetta la fermata Portello della metro Lilla, comodissima la fermata Lotto Fiera della metro rossa).

Nella suggestiva scenografia dello stand verranno fornite tante informazioni e distribuiti materiali divulgativi riguardo ai luoghi più belli della Lombardia, le foreste, gli alpeggi, i sentieri e i rifugi oltre che i Parchi Regionali e le aree protette della Lombardia. Inoltre, nello spazio sono in programma le seguenti attività:

Sabato 25 marzo

Ore 10.00 - 12.00: La natura del Parco Ticino a cura di Sistema Parchi / Parco Valle del Ticino

Ore 12.00 - 15.00: La biodiversità dei Parchi lombardi/la biodiversità invisibile a cura di AREA Parchi

Ore 15.00 - 17.00: Costruzione orologio solare a cura di Sistema Parchi / Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate

Ore 17.00 - 20.00: Frottage da calco delle incisioni a cura di Sistema Parchi / Riserva Incisioni Rupestri

Domenica 26 marzo

Ore 09 - 12.00: La biodiversità dei Parchi lombardi/la biodiversità invisibile a cura di AREA Parchi

Ore 12.00 - 14.00: Frottage da calco delle incisioni a cura di Sistema Parchi / Riserva Incisioni Rupestri

Ore 14.00 - 16.00: Cruciverba del lupo a cura di Sistema Parchi / Parco Orobie Valtellinesi

Ore 16.00 - 18.00: Conosciamo i pipistrelli a cura di Sistema Parchi / Parco Valle Lambro

Ore 18.00 - 20.00: La biodiversità dei Parchi lombardi/la biodiversità invisibile a cura di AREA Parchi

Per sapere anche le iniziative di Ersaf, clicca qui!

Ti aspettiamo! :)