Fin dalla sua istituzione l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna collabora con il CAI a livello regionale e le varie sezioni coincidenti con il territorio protetto di competenza.

Ogni anno, i soci della sezione imolese del Club Alpino Italiano dedicano gratuitamente centinaia di ore alla cura dei sentieri, in un lavoro non "sventolato" sulle pagine dei giornali ma tanto silenzioso ed invisibile quanto fondamentale: ripuliscono i percorsi, sfalciano la vegetazione, ripassano i segnavia (i "famosi" segnali biancorossi che accompagnano e tranquillizzano ogni escursionista), liberano da tronchi caduti, consolidano fondi sconnessi e riparano o addirittura sostituiscono i cartelli indicatori sparsi lungo i tracciati.

È risultata quanto mai efficace la recente previsione nei termini di convenzionamento tra l'Ente, il CAI regionale e la sezione di Imola, della realizzazione di specifici progetti di manutenzione e valorizzazione della rete sentieristica.

Un obiettivo strategico della suddetta convenzione prevede il rinnovo della segnaletica verticale all'interno del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, a cui si è dedicata negli ultimi mesi la sezione CAI di Imola, sotto la supervisione dell'EGPB-Romagna e con la collaborazione del Comune di Borgo Tossignano, realizzando un importante lavoro di posa di pali e cartelli che ha dotato i sentieri di una segnaletica "quasi dolomitica". Oltre 90 cartelli e più di 20 nuovi pali installati in tutto il territorio del Parco curato dal CAI Imola rendono i percorsi ancora più facilmente per­corribili in totale sicurezza, affinché la fruibilità sia massima non solo per camminatori "esperti" del CAI, ma anche per semplici visitatori alla ricerca di un turismo "lento" e non di massa ma dall'elevatissimo valore ambientale, paesaggistico, culturale.

L'impegnativa opera di posa della nuova segnaletica avrà il suo epilogo con il vernissage che si terrà domenica 16 aprile a Tossignano, con l'inaugurazione ufficiale della rinnovata tabellazione alla presenza delle Autorità e con una camminata aperta a tutti, patrocinata dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, proprio sui sentieri protagonisti della risistemazione.