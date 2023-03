Eventi nell'ambito del progetto "La Scuola in Natura" Rete res dell'Emilia Romagna

L'approccio spontaneo alla Natura è sempre meno accessibile per i bambini.

Il progetto "La Scuola in Natura" nasce pensando ad esperienze in grado di ricreare questo rapporto ed aiutare i genitori ad accompagnarli in questa scoperta.

Venerdì 17/03 - ore 15:00 - Il castagneto di Montefiore Conca

Venerdì 24/03 - ore 15:00 - I rifugi di Gemmano

Venerdì 31/03 - ore 15:00 - Il torrente a San Clemente

Venerdì 07/04 - ore 15:00 - Il fiume Conca, Morciano di Romagna

Venerdì 14/04 - ore 15:00 - Il fiume Ventena, Saludecio

Venerdì 21/04 - ore 15:00 - Il canyon nascosto di Onferno, Gemmano

Venerdì 28/04 - ore 15:00 - Oasi faunistica del Conca, Misano Adriatico

Cosa si fa: Movimenti di esplorazione e di avventura per i bambini e i loro genitori.

Dopo una breve passeggiata raggiungeremo i luoghi dove scoprire e sperimentare con la natura "selvatica".

Cosa serve: Merenda al sacco a cura dei partecipanti. Scarpe con suola tassellata o stivale da pioggia per grandi e piccini. Un cambio di vestiti per bambini.

Iscrizione gratuita previo prenotazione telefonica

Contatti: 389 199 1683 onferno@nottola.org