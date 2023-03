Lex – pronuncia sul divieto di commistione dei ruoli

Il Consiglio di Stato ribadisce il divieto sancito dal Codice dei Contratti pubblici che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sia anche presidente o membro della commissione giudicatrice di un appalto. Un RUP che abbia redatto o comunque sottoscritto gli atti di gara, non può anche fare parte (o addirittura essere presidente) della commissione giudicatrice in quanto sarebbe una in violazione del divieto sancito dall'art. 77, comma 4 del d.Lgs. n. 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici.