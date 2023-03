Il presidente Santini incontra il gen Marzo al Comando generale CUFA

Il presidente della Federparchi Luca Santini ha incontrato il generale Antonio Pietro Marzo Comandante generale delle Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri insieme al generale Nazario Palmieri e al colonnello Giulia Uricchio. L'incontro si è svolto presso il Comando dei CUFA a Roma. "E' stato un incontro costruttivo vista anche la stretta collaborazione fra le aree protette e i Carabinieri Forestali. – ha affermato Santini - In particolare abbiamo condiviso una visione riguardante la conservazione della biodiversità con un focus particolare sulla tutela delle foreste, visto il contributo che esse danno in termini di assorbimento di CO2, di contrasto ai mutamenti climatici ed anche per quanto riguarda le risorse idriche. L'acqua è un bene prezioso per la natura e per l'uomo, pensiamo all'agricoltura e agli effetti pericolosi della siccità. Le soluzioni possono arrivare solo partendo dalla sostenibilità e dalla difesa degli ecosistemi."