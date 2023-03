progetto di sviluppo pluriennale per l'innovazione digitale

I Parchi REALIzzano innovazione. Un progetto di sviluppo pluriennale per investire sull'innovazione digitale, tecnologica e comunicativa dell'Ente, per diventare leva di sviluppo sostenibile, valorizzando e promuovendo il patrimonio naturale e culturale dei Parchi Reali in collaborazione con le comunità locali.

L'iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, all'interno del bando Next Generation You, e la consulenza strategica di InVento Innovation Lab Impresa Sociale B Corp .

La prima fase di candidatura, per partecipare al percorso di innovazione previsto dal bando, è stata superata con successo e attualmente siamo al lavoro per partecipare alla fase successiva, che prevede la realizzazione del piano strategico di sviluppo e del progetto esecutivo da presentare alla richiesta di contributo da parte della Fondazione.

Due sono gli obiettivi strategici che l'Ente si pone:

migliorare i processi organizzativi interni e la gestione delle risorse umane attraverso una nuova cultura digitale aziendale volta a rispondere adeguatamente alle necessità interne ed esterne dell'Ente

sviluppare la comunicazione esterna per incrementare la fruizione consapevole dei Parchi Reali e lo sviluppo turistico ed economico sostebibile del territorio.

La progettazione coinvolge un Action Team trasversale tra i servizi dell'Ente per un'innovazione a 360°!

La fase di candidatura si chiuderà il 31/03 prossimo e gli esiti saranno comunicati dalla Fondazione Compagnia di San Paolo entro il 30/05. Vi aggiorneremo sull'iniziativa.

InVento Lab, impresa sociale B Corp , è stata selezionata da Compagnia di San Paolo come consulente strategico nel programma Next Generation You e dal 2014, attraverso attività di Regenerative Consulting con enti del terzo settore, pubblici e privati, favorisce la rigenerazione ed una imprenditorialità innovativa al fine di ispirare e supportare concretamente persone ed organizzazioni a generare sempre più valore al proprio interno e per le comunità e i territori di riferimento.