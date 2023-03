Novità 2023!

Giovedì 30 marzo 2023 alle ore 11.30 Inaugurazione del Nuovo Percorso Avventura!!!

Ultime settimane di lavoro per la messa a punto del nuovo "Parco Avventura" per bambini e ragazzi di Cascina Oslera, in Regione Mandria 17 nel comune di Druento, che aprirà i battenti sabato 1 aprile 2023 nel suggestivo contesto del Parco Regionale della Mandria.

L'apertura al pubblico è prevista per sabato 1 aprile 2023 alle ore 10,00.

All'apertura sarà presente l'Associazione Tre…Mendi's Team con due personaggi molto amati dai bambini e con mille bolle di sapone biologiche. Ai bambinisarà offerto dal CAAT – Centro Agro Alimentare (www.caat.it) un frutto per merenda (fino ad esaurimento scorte).