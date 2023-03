Domenica 26 marzo 2023, ore 8:30 - Borgo Tossignano (BO)

In programma per domenica 26 marzo, presso il centro visite Casa del Fiume in via Rineggio, 22 a Borgo Tossignano (BO) la Festa dell'Acqua.

La Giornata mondiale dell'acqua è una celebrazione annuale delle Nazioni Unite che sottolinea l'importanza di questa fondamentale risorsa. Oltre 2 miliardi di persone non hanno accesso all'acqua potabile.

Agire non è mai stato così urgente per affrontare la crisi idrica globale. Uno degli obiettivi principali di questo evento è il raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile: acqua pulita e servizi igienico-sanitari per tutti entro il 2030.

L'evento partecipa alla realizzazione del progetto della Regione Emilia-Romagna "Mettiamo Radici per il Futuro: quattro milioni e mezzo di alberi in più", per fare dell'Emilia Romagnail "corridoio verde" d'Italia con la piantumazione entro il 2024 di 4 milioni e mezzo di alberi in più, uno per ogni residente.

Programma:

8:30 allestimento mercatino produttori

9:30 partenza "passeggiata lungo il Santerno, curiosità sulla flora autoctona in tempi di mutamenti climatici" conduce prof. Mugellesi

10:30 saluti del Sindaco e delle Autorità

11:00 distribuzione piante "Mettiamo Radici per il Futuro"

11:00-13:00 Pietro Fioralli "I gessi, il fiume, un paese"

12:00-14:00 pausa pranzo

14:00-15:30 spettacolo teatrale-musicale Leandro Pallozzi e i Vecchidraghi

Nel contesto della manifestazione verranno distribuite piante nel contesto del progetto Regionale "Mettiamo Radici per il Futuro"