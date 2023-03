Dal mese di marzo riprende la nuova stagione Primavera Estate di Essenze di Fiume 2023, un calendario ricco di proposte rivolte ad un pubblico diversificato per età ed interessi che l'Ente Parco propone in questo anno speciale, quello in cui vede BG e BS Capitale italiana della Cultura.

Ecco che il Parco nel suo strategico ruolo di trade union tra il territorio bergamasco e bresciano, mette a punto un palinsesto di eventi che ricomprendono attività rivolte ai bambini finalizzate a infondere in essi un maggior rispetto per l'ambiente e ad un pubblico adulto appassionato e curioso di conoscere il territorio attraverso eventi teatrali, escursioni in ambiente naturale, a piedi, in bicicletta e a cavallo; approfondimenti scientifici, corsi di fotografia, corsi per riscoprire antichi mestieri, corsi per riconoscere e utilizzare in modo consapevole erbe commestibili e officinali e tanto altro.

La novità di quest'anno è la possibilità di partecipare a diverse iniziative promosse da "Terre di mezzo", in occasione di BG BS Capitale italiana della Cultura 2023. Un palinsesto composto da eventi unici, spettacoli, incontri che coinvolgeranno i paesi dislocati sulle sponde del fiume Oglio con l'idea di costruire un ponte simbolico capace di unire i due territori, bergamasco e bresciano, nelle sue acque e genti.

Per scaricare la brochure completa degli eventi clicca qui