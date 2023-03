Mercoledì 5 aprile 2023, ore 10:00 - Riolo Terme

Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Festa degli Alberi, in programma per martedì 5 aprile 2022, alle ore 10.00, presso il parcheggio del Palazzetto dello sport, in Via Martiri di Marzabotto a Riolo Terme.

Gli alberi sono un patrimonio inestimabile per il sostentamento della vita sulla terra, della biodiversità e dei servizi ecosistemici.

Promuoverne il rispetto e divulgarne la conoscenza fra le giovani generazioni rappresenta un indice di sviluppo sociale, civile, culturale ed ecologico di uno Stato.

In occasione della Festa, verrà donata simbolicamente ad ogni famiglia una piantina, per celebrare l'arrivo di un nuovo nato. Saranno coinvolte le sezioni della scuola materna comunale e paritaria, le classi delle scuole elementari, i nidi e l'Istituto Alberghiero di Riolo Terme.