Sabato 25 marzo Una esplorazione guidata del bosco

Una esplorazione guidata del bosco, per grandi e bambini, alla ricerca dei primi segni della primavera incipiente: i campanellini e le epatiche che forano lo spesso manto di foglie morte per aprire le loro corolle al sole, subito visitate da bombi e api ridestatesi dal letargo invernale; i canti di tordi e tottaville, che già approntano il loro nido; daini e caprioli che si trattengono per tutta la giornata a mangiare la tenera, nuova erbetta dei prati; il volo di rondini e balestrucci appena giunti dall'Africa dopo un volo di migliaia di chilometri.

Percorso senza difficoltà particolari, accessibile anche a bambini (da 8 anni in su).

Richiesti scarponi da escursionismo o stivali di gomma (terreni fangosi). Consigliati binocolo e macchina fotografica.

L'iniziativa si tiene sabato 25 marzo 2023 dalle ore 15 alle ore 17.30.

Attività gratuita a cura di Parchi del Ducato e WWF Parma presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro PR.

Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.